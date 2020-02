Deu negativo um dos casos suspeitos de coronavírus em Portugal

Deu negativo um dos dois novos casos suspeitos de coronavírus em Portugal, avança a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, em declarações à SIC Notícias.

A doente é uma mulher de nacionalidade chinesa, residente em Portugal, que tinha regressado da China no passado dia 3 de fevereiro.

Foi internada esta segunda-feira, no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, depois de, no dia 6, ter começado a registar sintomas que podiam ser compatíveis com o novo coronavírus.

"Há momentos soubemos que os resultados das análises foram negativos. esta senhora terá outra patologia e será tratada a essa patologia, mas já não será preciso as medidas de isolamento e contenção que tem tido até agora. Todo o trabalho para contactar os seus contactos próximos também vai cessar", adianta Graça Freitas.

Os resultados das análises ao outro caso suspeito, um homem que está internado no Hospital São João, no Porto, serão conhecidos durante a noite desta segunda-feira, refere a diretora-geral da Saúde.