Despiste na Madeira. Condutor de camião morre após queda de 10 metros em ravina

Um camião despistou-se no sítio da Azenha, no Caniço, Madeira, e caiu de uma altura de 10 metros de altura para dentro de um poço de rega. A informação foi confirmada à Renascença por fonte dos Sapadores de Santa Cruz.

No interior seguiam dois homens: um foi transportado para o Hospital do Funchal, mas o condutor ficou encarcerado, tendo sido enviada uma viatura com uma equipa de mergulho para o local.

O corpo do homem foi encontrado já sem vida.



Os Bombeiros Sapadores fizeram deslocar para o local duas viaturas de apoio, uma ambulância e 10 elementos da corporação.



Em abril do ano passado, 29 turistas alemães morreram na sequência do despiste de um autocarro, também no Caniço.