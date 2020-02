Na Finlândia, pais vão ter tantos dias de licença parental como as mães

O novo Governo da Finlândia anunciou que os pais vão dispor do mesmo tempo de licença que as mães aquando do nascimento de um filho.

O tempo de licença parental remunerada na Finlândia vai aumentar para 14 meses, 164 dias para as mães e outros tantos para os pais.

A medida do Governo de Helsínquia tem como objetivo “promover o bem-estar e a igualdade de género”.