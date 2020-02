Coronavírus. Presidente chinês faz rara aparição pública desde o início do surto

O Presidente da China, Xi Jinping, visitou esta segunda-feira, pela primeira vez desde o princípio do surto do novo coronavírus, uma área residencial de Pequim, para acompanhar o trabalho das autoridades de saúde.



De acordo com a agência France-Presse, o chefe de Estado chinês apareceu com o rosto coberto por uma máscara protetora e deixou as autoridades chinesas medirem a temperatura do antebraço com um termómetro eletrónico - uma prática que tem sido corrente em todo o país desde o início do surto -, enquanto conversava com vários moradores.

"A epidemia em Hubei e em Wuhan continua muito grave", reconheceu Xi Jinping, apelando às autoridades sanitárias a aplicação de "ações mais fortes e decisivas para conter definitivamente a onda de contágio".