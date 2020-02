Coronavírus. OMS diz que "podemos estar a ver apenas a ponta do iceberg"

Também no Twitter, a OMS divulga um vídeo com várias perguntas e respostas sobre o surto do coronavírus.





Mais 4 casos no Reino Unido e 65 em navio de cruzeiro

Quatro pessoas foram, nesta segunda-feira, diagnosticadas com coronavírus no Reino Unido, elevando para oito o número de casos no país.

Os infetados foram transferidos para os centros especializados dos hospitais de Guy e St Thomas, em Londres.

No Japão, a bordo do navio “Diamond Princess”, os testes realizados confirmam a existência de mais 65 pessoas infetadas com coronavírus. O total de casos sobe, assim, para 135 e revela um rápido aumento no surto dentro do navio atracado no porto de Yokohama.

“Estas são as notícias que ninguém gostaria de receber”, anunciou o capitão aos passageiros, lembrando que o período de quarentena (14 dias) ainda não passou.

O “Diamond Princess” foi colocado em quarentena em 3 de fevereiro, ao chegar a Yokohama, sul de Tóquio, depois de um passageiro que desembarcou em Hong Kong ter sido diagnosticado com o vírus.

Cerca de 3.700 pessoas estão a bordo do navio, que geralmente tem uma tripulação de 1.100 e uma capacidade de 2.670 passageiros. Os passageiros têm permissão para entrar no convés em turnos para obter ar fresco e são incentivados a medir regularmente a temperatura.

Mas o ambiente começa a tornar-se difícil de suportar, com vários passageiros a alertar nas redes sociais para a depressão que começa a instalar-se, devido ao confinamento a que estão sujeitos.