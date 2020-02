Coronavírus. OMS diz que "podemos estar a ver apenas a ponta do iceberg"

O alerta chega através do Twitter.

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS) aconselha todos os países a tomar medidas contra o novo coronavírus, pois “podemos estar a ver apenas a ponta do iceberg”.

Tedros Adhanom Ghebreyesus diz que “numa emergência de saúde pública em evolução, todos os países devem intensificar os esforços para se preparar para a possível chegada do # 2019nCoV e fazer o máximo para contê-lo, caso chegue”.

“Isso significa capacidade de laboratório para diagnóstico rápido, rastreamento de contactos e outras ferramentas no arsenal de saúde pública”, acrescenta.

O diretor-geral da OMS recorda que “houve alguns casos preocupantes de # 2019nCoV a partir de pessoas sem histórico de viagens para China” e que “a detecção de um pequeno número de casos pode indicar uma transmissão mais difundida em outros países”.

“Em resumo, podemos estar vendo apenas a ponta do iceberg”, conclui.

Também no Twitter, a OMS divulga um vídeo com várias perguntas e respostas sobre o surto do coronavírus.