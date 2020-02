Coronavírus. Número de mortos sobe para 908 e há mais de 40 mil infetados

O número de mortos na China continental devido ao novo coronavírus aumentou para 908, mais 97 do que no domingo. Segundo os números divulgados pela Comissão Nacional de Saúde da China, são agora 40.171 as pessoas infetadas no país.

A mesma fonte precisou que até à meia noite local (16h00 de domingo em Portugal continental) contavam-se 6.484 casos graves e que 3.281 tiveram alta, depois de se curarem da doença, que começou no final de 2019 na cidade de Wuhan, na província central de Hubei.

Até agora a Comissão, disse, fez o seguimento médico a 399.487 pessoas que tiveram contacto próximo com os infetados, dos quais 187.518 continuam em observação.

Na última contagem, anunciada na manhã de domingo, o número de mortes na China continental era de 811, a que se somavam mais duas mortes fora da China continental, um nas Filipinas e outro em Hong Kong.