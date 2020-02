O tenista português Frederico Silva está na segunda ronda do Challenger de Bengaluru, na Índia.

O atual 193º do "ranking" mundial bateu o egípcio Karim-Mohamed Maamoun, 365º da hierarquia, sem três "sets", pelo parciais de 6-3, 3-6 e 6-0, numa partida que durou 1h41m.

Na próxima ronda, Frederico Silva mede forças com o belga Kimmer Coppejans, 53º do "ranking" ATP e 15º cabeça-de-série do torneio indiano.