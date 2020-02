Boston Celtics metem a sétima em Oklahoma

Os Boston Celtics chegaram à sétima vitória consecutiva, esta segunda-feira, na visita aos Oklahoma City Thunder. A equipa dos irlandeses venceu por 111-112 e cimentou o terceiro lugar da Conferência Este.

Jayson Tatum foi o grande destaque, com um duplo-duplo de 26 pontos e 11 ressaltos. Kemba Walker também brilhou, com 27 pontos, assim como Daniel Theis (13 pontos e 11 ressaltos) e Gordon Hayward (13 pontos e 10 ressaltos), ambos com duplos-duplos, e Jaylen Brown (17 pontos).

Em OKC, de pouco valeram os 24 pontos de Shai Gilgeous-Alexander e Danilo Gallinari, e os 22 pontos de Chris Paul e Dennis Schroder.

Com este resultado, os Celtics consolidam o terceiro lugar, com registo de 37 vitórias e 15 derrotas. Os Thunder encontram-se no sexto lugar da Conferência Oeste, com um balanço de 32 triunfos e 21 derrotas.