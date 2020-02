Barty mantém-se no topo do ténis feminino

Ashleigh Barty continua a ser a número um mundial de ténis, de acordo com a atualização desta segunda-feira do "ranking" WTA.

A tenista australiana, de 23 anos, lidera com 8.367 pontos, mais de 2.000 sobre a segunda classificada, a romena Simona Halep. Em terceiro, surge a checa Karolína Plísková, a mais de 3.000 pontos de Barty.

Se no "top-100" não há alterações, entre as portuguesas o caso muda de figura. Francisca Jorge continua a ser a melhor tenista nacional, tendo subido uma posição, para o 560.º posto.

Em segundo, entre as portuguesas, está Inês Murta, que também subiu um lugar, para 627.ª. Maria Fonte passou a ser a última no "top-100", em 896.º, dado que Sara Lanca caiu do quatro lugares, para 1004.ª.