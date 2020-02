"Quem é de centro-direita olha para os partidos e sente-se órfão"

Os dois comentadores das segundas-feiras nas Três da Manhã mostram-se muito descontentes com o congresso do PSD, que elegeu a direção de Rui Rio com uma das mais baixas votações de sempre e em que o discurso final do líder social-democrata não agradou a muitos.

“Não esperava nada de Rui Rio, porque é mesmo um desastre para o PSD”, considera Henrique Raposo, que se assume uma pessoa de direita e que, no atual momento político português, diz sentir-se desamparado.

“Para quem é de direita, este é um momento muito poucochinho. Ou tens a não direita, que é o PSD – quer ser um centro geométrico que não existe – ou tens esta extrema-direita a crescer cada vez mais. E o centro não existe. E quem é de centro-direita, olha para os partidos e sente-se completamente órfão”, explica.

Henrique Raposo critica o facto de Rui Rio ter dito que o PSD não é o centro-direita. “É um absurdo completo que não se entende. O centro-direita é o espaço natural do PSD”, defende.

Jacinto Lucas Pires também se mostra descontente. Rui rio “fala de um centro que não é nada e, mais preocupante, aceita coligar-se ao populismo. É um pouco abrir o flanco à direita e à esquerda ao mesmo tempo”, critica.

Na opinião de Lucas Pires, o PSD de Rui Rio está apenas a fazer “um exercício de resistência”, a “tentar unir um partido, resistir às autárquicas e esperar que o Governo de António Costa caia. Mas é apenas esperar, não se cria nada de novo”.

Ao debate foi ainda chamada a madrugada de Óscares, uma cerimónia que premiou o filme sul-coreano “Os Parasitas”. Pela primeira vez em 92 anos, um filme estrangeiro arrecada o prémio de Melhor Filme.