Salvador acredita que Braga campeão seria bom para Portugal

António Salvador, presidente do Sporting de Braga, continua a perspetivar uma luta pelo título em breve, o que seria bom para Portugal. Em declarações à imprensa na "Gala Legião de Ouro", o responsável máximo pelo clube arsenalista reforçou o objetivo da conquista do título.

"É um sonho e uma ambição que todos deveríamos ter. O país só ficaria a ganhar, e se houvesse mais clubes, não só o o Braga, a aproximar-se dos dois ou três crónicos campeões. Temos feito o nosso caminho, encurtado distâncias e vamos continuar a trabalhar. Vamos hoje celebrar a grandeza deste clube e o quanto tem crescido", disse.

Sporting de Braga encerra as celebrações do 99º aniversário, no Theatro Circo, em Braga.