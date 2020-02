Ricardo Horta acredita num bom resultado no Estádio da Luz

Ricardo Horta acredita que o Sporting de Braga poderá conseguir um bom resultado no Estádio da Luz, contra o Benfica. Em declarações à imprensa na Gala Legião de Ouro, o avançado lamenta o primeiro empate na era Rúben Amorim, contra o Gil Vicente.

"Foi apenas um deslize. Tínhamos jogo controlado na primeira parte, mas a expulsão do Bruno Viana complicou um bocado, mas a equipa vai limpar este jogo e chegar à Luz com boa motivação. É importante como todos os jogos, entramos sempre para ganhar e na Luz é mais um que queremos ganhar. Vai ser um bom jogo entre duas boas equipas. A derrota do Benfica no Dragão reabriu as contas do campeonato, mas será um jogo difícil para nós e para eles", disse.

O avançado de 25 anos leva 17 golos esta temporada em 36 jogos disputados, já o melhor registo de toda a carreira. Ricardo Horta foi internacional numa ocasião, com Paulo Bento como selecionador, e continua a alimentar a esperança de regressar à seleção, apesar de reconhecer que será difícil marcar presença no Euro 2020.

"Claro que tenho esse sonho [ir ao Euro 2020], mas já disse que não tendo estado na qualificação será difícil ir à fase final. Mas acalento o sonho de voltar à Seleção Nacional e tudo vou fazer para poder ser chamado. Acho que temos jogadores de muita qualidade que podem representar a Seleção e acho que é uma questão de tempo até sermos chamados", remata.