Paulo Sérgio no Portimonense para salvar o clube da despromoção

Paulo Sérgio quer salvar o Portimonense da despromoção à II Liga. O experiente treinador de 51 anos regressa a Portugal depois de cinco anos no estrangeiro e admite que vê no Portimonense um clube totalmente diferente daquele que conhecia.

"O objetivo é só um, que é manter este histórico na I Liga. Vejo um clube que está totalmente transformado, há um projeto importante com melhorias de infraestruturas e que é uma agradável surpresa para mim. O objetivo é trabalho de forma séria todos os dias para conseguir manter o Portimonense na I Liga", disse, em conferência de imprensa.

Apesar de estar há algum tempo fora de Portugal, Paulo Sérgio reconhece muita qualidade na equipa e já detetou alguns aspetos que quer mudar.

"Há aspetos que saltam à vista e que quero alterar, algumas coisas que quero corrigir. Temos de ser mais responsáveis. Todos no país conseguem reconhecer qualidades nos atletas do grupo, mas isso, por si só, não basta. Há comportamentos e níveis de intensidade de jogo e trabalho que quero corrigir. Vamos à procura de resultados numa caminhada dura e longa, mas é para isso que estamos cá", disse.

Paulo Sérgio já orientou o Olhanense, Santa Clara, Beira-Mar, Paços de Ferreira, Vitória de Guimarães e Sporting, antes de se estrear no estrangeiro. Passou pelo Hearts, Cluj e APOEL, antes de mais uma breve passagem por Portugal, pela Académica. Passou ainda pelo Dibba Al Fujairah, Sanat Naft e Al Taawon, que treinava no início desta época.

Contrato de meia época

Rodiney Sampaio, presidente da SAD do Portimonense, esclarece a duração do contrato do técnico de meia temporada, e a presença de Rolão Preto na equipa técnica.

"O contrato é até ao fim da época e depois sentamos e analisamos tudo com tranquilidade. O Rolão Preto é o adjunto e vai estar junto da equipa técnica a cooperar com todos", disse.

O Portimonense ocupa o 17º lugar da I Liga, com 14 pontos, mais dois do que o último, o Desportivo das Aves, e menos dois do que o Paços de Ferreira, que ocupa o primeiro lugar de permanência na I Liga.