Paulo Sérgio é o novo treinador do Portimonense

Paulo Sérgio é o escolhido para assumir o comando técnico do Portimonense. O treinador português, que deixou recentemente o Al Taawon, da Arábia Saudita, será apresentado, esta segunda-feira, às 18h30.

O Portimonense está sem treinador principal desde a demissão de António Folha, a 18 de janeiro, após a derrota (3-0) frente ao Desportivo das Aves, a contar para a 17.ª jornada do campeonato. Bruno Lopes assumiu o comando de forma interina, contudo, os algarvios perderam os três jogos disputados sob o seu comando. Agora, viram-se para um treinador com larga experiência de I Liga.

A missão de Paulo Sérgio será resgatar o Portimonense da 17.ª e penúltima posição da I Liga. Os algarvios estão em zona de despromoção, com 14 pontos, menos dois que o Paços de Ferreira, primeira equipa acima da linha de água, fruto de duas vitórias, oito empates e 10 derrotas em 20 jornadas.

Paulo Sérgio vem de três experiências na Ásia: Emirados Árabes Unidos (Dibba Al Fujairah), Irão (Sanat Naft) e Arábia Saudita (Al Taawon), além de já ter orientado Hearts (Escócia), Cluj (Roménia) e APOEL (Chipre). Em Portugal, foi treinador do Olhanense, Santa Clara, Beira-Mar, Paços de Ferreira, Vitória de Guimarães, Académica e Sporting. No palmarés, tem um "triplete" no Chipre e uma Taça da Escócia.