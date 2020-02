Luzes e sombras leoninas nas manchetes

A vitória (2-1) sobre o Portimonense que permitiu ao Sporting regressar ao terceiro lugar do campeonato e as manifestação e agressões que precederam o jogo são destaque nas manchetes desta segunda-feira.

"Protestos, agressões e pódio", sumariza o "Record". Claques organizaram manifestação antes do jogo. Vogal Miguel Afonso foi atingido a pontapé e a sua filha, de 16 anos, foi insultada e cuspida. No total, foram dois os dirigentes agredidos em Alvalade, numa manifestação de 3.000 pessoas contra o presidente, Frederico Varandas.

"O Jogo" titula: "De volta ao pódio". Algarvios marcaram primeiro, por Jackson Martínez, mas os leões reagiram e subiram ao terceiro lugar. Varandas respondeu e declarou guerra às claques: "Não mandam, nem nunca vão mandar no clube ou voltar a ter privilégios".

"Arte contra a vergonha", assinala "A Bola". No campo, golaço de Mathieu abriu caminho para a reviravolta. Fora do estádio, manifestação acabou com agressões a membros da direção. Silas já pensa no segundo lugar.