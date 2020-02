Viviano perto de ser reforço do Inter de Milão

Emiliano Viviano pode estar muito perto de ser reforço do Inter de Milão, de acordo com o "Corriere dello Sport"

O guarda-redes de 34 anos desvinculou-se do Sporting no início da temporada sem ter feito qualquer partida. O guardião chegou ao Sporting no início da época 2018/19 e estava escalado para ser titular no primeiro jogo da época, em Moreira de Cónegos. Lesionou-se no aquecimento e nunca jogou.

Viviano esteve emprestado à SPAL na segunda metade da temporada, rescindiu com o Sporting em setembro e ainda não encontrou clube.

O guardião pode assim voltar ao ativo depois de ter passado também pela Sampdoria, Arsenal, Fiorentina, Palermo, Bolonha e Brescia, clube onde foi formado. O Inter estará à procura de um guarda-redes devido à lesão de Handanovic e às más prestações de Padelli, que tem assumido a baliza.

Handanovic sofreu uma fratura num dedo e poderá falhar várias semanas. Inter de Milão lidera a Série A a par com a Juventus, ambos com 54 pontos.