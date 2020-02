Novo visual de José Mourinho tem explicação numa sesta

As imagens do novo visual de José Mourinho tornaram-se virais nas redes sociais, esta segunda-feira.

O treinador do Tottenham decidiu fazer um corte de cabelo muito curto - quase careca. Questionado sobre isso, o português apressou-se a explicar que adormeceu no barbeiro.

"Às vezes, gosto de sentir o frio e mudar um pouco, mas desta vez nem foi o caso. Desta vez, adormeci e, quando acordei, vi que estava tão mal que disse ao barbeiro para trazer a máquina, porque, espero eu, o meu cabelo vai voltar a crescer", explicou o técnico, entre risos, à Sky Sports.

Resta saber se o novo "look" de Mourinho dará sorte ao Tottenham, no próximo domingo, no terreno do Aston Villa, na 26.ª jornada da Premier League.

Os Spurs encontram-se no sexto lugar, com 37 pontos. Somam menos quatro que o quarto classificado, o Chelsea, primeira equipa em zona de apuramento para a Liga dos Campeões.