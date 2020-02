Conferência sobre o Futuro da Europa, o que é?

Já tem data marcada: 9 de Maio. Duração: 2 anos. E um objectivo bem claro: apresentar as ideias da Comissão Europeia para o futuro dos 27.

A Conferência sobre o Futuro da Europa foi um projecto anunciado por Ursula von der Leyen nas suas orientações políticas, para dar mais voz aos europeus sobre a acção da União Europeia e a forma como esta trabalha para nós. Para a Comissão, não há “assuntos-tabu”, tudo vai poder ser debatido. Mas, obviamente, vai tentar centrar os debates em torno das prioridades definidas por Von der Leyen, ou seja, a luta contra as alterações climáticas e os desafios ambientais, uma economia que trabalha para as pessoas, a justiça social e a igualdade, a transformação digital da Europa, a promoção dos valores europeus ou o reforço das bases democráticas da União.

Bruxelas quer também centrar-se na abordagem de tópicos especificamente relacionados com processos democráticos e questões institucionais: nomeadamente a criação das chamadas “listas transnacionais” nas eleições para o Parlamento Europeu.

Este é um tema sensível, porque obriga a mudanças no sistema eleitoral da União Europeia e, como a Comissão não tem competência neste domínio, o papel vai ser de intermediária entre o Parlamento Europeu e o Conselho Europeu.

Como é que esta Conferência se vai organizar?

Basicamente a ideia é que haja forte participação dos cidadãos, com vários eventos um pouco por toda a Europa e a vários níveis, para que haja um retrato o mais diversificado possível de opiniões. Depois hão-de ir parar estas ideias a uma plataforma digital em várias línguas para que todos possam acompanhar o trabalho da Conferência.

Um dos grandes desafios vai ser, claro, garantir que o maior número de cidadãos participe na Conferência. Por isso, todos sem excepção terão oportunidade de intervir, incluindo os eurocépticos.

E como se chega a todo o lado?

A tarefa é complicada, e por isso todas as instituições ligadas à União deverão contribuir com recursos, principalmente financeiros, para a organização e o lançamento da Conferência.

Este conteúdo é feito no âmbito da parceria Renascença/Euranet Plus – Rede Europeia de Rádios. Veja todos os conteúdos Renascença/Euranet Plus