Marques Mendes volta a insistir que o ministro Centeno está de saída

Luís Marques Mendes volta a insistir na ideia de que o ministro das Finanças está de saída do cargo para ir para o Banco de Portugal.

No seu espaço semanal na SIC Notícias, o comentador anunciou que o governante até já se despediu do Eurogrupo. “Mário Centeno na prática já se despediu no Eurogrupo. Em janeiro comunicou de forma informal aos seu colegas que não era mais candidato”.

Já noutras ocasiões, o comentador fez alusão à saída de Centeno para o Banco de Portugal, ocupando o cargo de Carlos Costa, cujo mandado termina em julho.

Durante o seu comentário Marques Mendes referiu-se ainda ao último discurso que o ministro das Finanças fez a propósito do Orçamento do Estado para 2020, para dizer que não foi marcante e alertou que os “problemas de governabilidade estão a surgir mais rápido do que se julga”.