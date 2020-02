Lisboa, Barcelona ou Berlim. Sabe onde é mais difícil arrendar casa?

Os especialistas defendem que essa taxa de esforço, ou seja, o valor gasto pelas famílias na mensalidade do crédito à habitação ou no arrendamento, não deve exceder os 30% do orçamento mensal das famílias.

Em declarações à Renascença, o autor deste estudo Aitor Varea Oro fala de uma batalha desigual: “Existe uma primeira desigualdade económica que é: os ordenados das pessoas em Portugal são mais desiguais do que noutros países e, depois, há uma segunda causa estruturante: os apoios públicos para a criação de habitação a custos controlados cria uma segunda clivagem, ou seja, não são igualmente acessíveis para os pequenos proprietários, para os técnicos que querem trabalhar nesta área. Estamos a assistir a uma batalha desigual.”

Por outro lado, este investigador da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto lembra que, nos últimos anos, a própria legislação facilitou a especulação imobiliária.

“O problema não é apenas o turismo. Há uns anos foi criado um enquadramento que facilitava a vida a certo tipo de atores mais ligados à especulação imobiliária, à indústria do turismo… Este mercado é criado pelas regras promovidas pelo próprio Estado, com a alteração ao regime das rendas, criação dos vistos gold, alteração às regras de reabilitação urbana, tudo o que se fez no âmbito do alojamento local, criaram-se condições a partir das quais certas pessoas, entidades e interesses tinham muito mais facilidade para se mexer nesse tabuleiro que é a cidade, deixando de fora o cidadão comum”, afirma Aitor Varea Oro.