Espanhol ABANCA compra Eurobic e abre portas à saída de Isabel dos Santos

Os espanhóis do ABANCA fecharam acordo para compra do EuroBic. A informação é avançada nesta segunda-feira pelo próprio banco, em comunicado.

“O ABANCA acordou a compra de 95% das ações do EuroBic. O Banco de Portugal foi informado em detalhe dos termos da operação”, lê-se na nota de imprensa.

Esta é a quinta aquisição do ABANCA desde 2014 e a segunda em Portugal e permite que Isabel dos Santos, maior acionista no Eurobic, deixe o banco na sequência do escândalo Luanda Leaks.

Na semana passada, na apresentação de resultados, em Espanha, os principais dirigentes do Abanca Corporación Bancaria já tinham admitido aos jornalistas que a compra do EuroBic em Portugal estava a ser ponderada. E adiantaram que não iriam adquirir menos de 75%.