Vieira critica arbitragem no clássico. "Imaginem que o penálti era marcado contra o FC Porto"

Luís Filipe Vieira deu voz ao descontentamento do Benfica no clássico contra o FC Porto e fala da pressão feita a Artur Soares Dias, árbitro da partida, e sublinha a intenção de ter árbitros internacionais nos jogos de Porto e Benfica até ao fim da época.

"Quando há desconfiança, quando se penduram árbitros e jogadores numa forca. Se isto envolve FC Porto e Benfica porque não árbitros estrangeiros, esses podem errar, não estão conectados com o FC Porto e o Benfica. Vou dar um exemplo: imaginemos que o penálti marcado no Dragão é marcado contra o FC Porto. Acha que a pastelaria do Artur Soares Dias estaria aberta hoje? Não estaria. Eu estou por dentro do futebol e sei o que está a passar-se", disse, em Lisboa, no aeroporto.

A dualidade de critérios é o que o Benfica se queixa, e garante que não se trata de perseguição à arbitragem: "O que eu vi é que há dois jogadores que não podem continuar em campo e um penálti que não existe. Isso vi eu com os meus olhos, e numa altura decisiva do desafio. E há um tratamento nos cartões amarelos para os nossos jogadores e para os outros não houve o mesmo tratamento. Esta dualidade de critérios é que é flagrante. Eu não tenho nada contra ninguém. O Benfica não está a perseguir ninguém. O que o Benfica fez foi um comunicado a alertar tudo e todos do que se está a passar", explica.