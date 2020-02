Lage quer voltar a colocar um manto de invisibilidade sobre os pontos fracos do Benfica

Bruno Lage acredita que os pontos fracos do Benfica têm sido expostos com maior frequência porque a equipa está a sofrer mais golos. O treinador encarnado espera que eles voltem a ser invisíveis, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, no terreno do Famalicão.

"Durante um ano, conseguimos esconder os nossos problemas. Agora, esses problemas são mais visíveis porque dão golos. Temos pontos em que somos menos bons, que escondemos por muito tempo. E o nosso trabalho passa por sermos o mais competente possível em todos os momentos", frisou, em conferência de imprensa, esta segunda-feira.



Apesar disso, Lage salientou que os golos sofridos "não são uma questão individual nem da linha defensiva, mas sim uma questão coletiva".

"Temos de ser efetivos na pressão e vencer os duelos individuais. Temos de ter uma taxa de sucesso maior nisso. Não basta termos intenção de pressionar", avisou Lage, que rejeitou, porém, que a sua equipa tenha tido dificuldades, nos últimos jogos, por ser previsível, em termos ofensivos.

"Entre novembro e dezembro, senti isso. Mas, agora, a equipa consegue reinventar-se em função do adversário. Não é fácil marcar dois golos no Dragão, não é fácil construir golos com a qualidade com que nós construímos. Nos últimos 10 anos, marcar dois golos no Dragão tem sido sinónimo de vitória. Nós conseguimos isso duas vezes, mas só vencemos uma. Quem marca lá dois golos tem de sair de lá com pontos."