Lage não multou Gabriel "por não comer a sopa no final do jogo"

Bruno Lage desmentiu, esta segunda-feira, que Gabriel esteja sob alçada disciplinar do Benfica por não ter jantado com o plantel, após o jogo com o Famalicão, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

"Eu estou aqui há 13 meses e nunca ninguém foi multado por não comer a sopa no final do jogo", garantiu o técnico encarnado.

Lage confirmou, contudo, que o médio brasileiro está a contas com um problema de saúde, que segundo a imprensa é oftalmológico: "O Gabriel continua com a sua situação, haverá informação no boletim clínico."

Gabriel não deverá contar para Lage, para a segunda mão das "meias" da Taça, na terça-feira, às 20h45, em Famalicão. Jogo que terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.