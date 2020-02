Bruno Lage pediu desculpa a Artur Soares Dias

Bruno Lage revelou, esta segunda-feira, que pediu desculpa a Artur Soares Dias, no final da visita ao FC Porto, no Dragão, pelo seu comportamento durante o encontro.

Questionado, em conferência de imprensa, sobre a arbitragem do clássico, o treinador do Benfica sublinhou que não pretendia analisar o trabalho de Soares Dias e revelou um episódio pós-jogo de sábado.

"Sobre os árbitros, não costumo falar, nem vou comentar. Apenas dizer o seguinte: terminou o jogo, cumprimentei o árbitro e, após a minha conferência, cruzei-me com ele e pedi-lhe desculpas por ter entrado em campo. Ele recordou-me que já era a segunda vez, mas que, desta vez, tinha mesmo de me mostrar o amarelo", contou o técnico.

No final desse jogo, Lage tinha dito que o Benfica deixa o Dragão "com menos pontos e menos dentes". Esta segunda-feira, explicou melhor o que queria dizer:

"Foi apenas uma situação de referir que o Adel [Taarabt] perdeu o dente. Não tem a ver com o árbitro. Há dois tipos de agressividade e o FC Porto tem isso patente: a agressividade positiva nos duelos individuais, que nós queremos. O querer pressionar, querer condicionar, procurar espaço, procurar confrontos de um contra um, ter essa agressividade positiva com e sem bola. Depois, em qualquer jogo e qualquer circunstância, há aquilo que é excessivo e passa a linha, mas para isso estão lá os árbitros para avaliar. Saímos sem pontos e com menos um dente."

Bruno Lage fazia a antevisão da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, frente ao Famalicão, na terça-feira, às 20h45. Encontro com relato em direto e acompanhamento ao minuto na Renascença.