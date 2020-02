Benfica pede castigos para Pepe e Marega e despenalização de amarelos a Weigl e Vlachodimos

O Benfica quer a despenalização dos cartões amarelos mostrados no clássico a Julian Weigl e Odysseas Vlachodimos e castigos para Pepe e Marega, segundo apurou Bola Branca junto de fonte do Benfica.

De acordo com as informações recolhidas, o clube encarnado vai avançar junto do Conselho de Disciplina da FPF para que sejam retirados os amarelos mostrados ao guarda-redes e ao médio, mostrados durante a derrota no Estádio do Dragão, contra o FC Porto, por 3-2.

Para além disso, o clube avança com pedido de abertura de processos de participação disciplinar junto da Comissão de Instrutores da Liga e do Conselho de Disciplina da FPF sobre Marega e Pepe, também devido a incidências da partida. Em causa estarão os lances de Pepe e Marega disputados com Taarabt, aos 35 e 4 minutos, respetivamente.

O Benfica continua a contestar as decisões da arbitragem da equipa chefiada por Artur Soares Dias, depois de ter pedido árbitros estrangeiros para os jogos de FC Porto e Benfica até ao fim da época.