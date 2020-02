Benfica pede arbitragem estrangeira porque quer proteger árbitros portugueses e famílias

"O momento é particularmente perigoso", assinala o clube da Luz, na sua newsletter, "News Benfica" . "Basta ver as declarações constantes de pressão e insinuações de dirigentes do FC Porto mesmo já após o jogo deste fim de semana. Aquela imagem de insufláveis gigantes, não só do Benfica, mas sobretudo do árbitro, pendurados no viaduto, diz tudo e expressa bem a hipocrisia de quem depois fala em ofensas a árbitros portugueses", lê-se.

Pedido e respostas

No comunicado publicado no domingo, dia seguinte à derrota (3-2) com o FC Porto no clássico do Dragão, o Benfica queixou-se de erros de Artur Soares Dias que teriam tido "influência direta no jogo e no resultado", numa "atuação que merece a mais veemente das denúncias, nas mais diversas instâncias".

O diretor de comunicação e informação do FC Porto, Francisco J. Marques, acusou o Benfica de "absoluta falta de vergonha" e de adotar uma tomada de posição "ofensiva para a arbitragem portuguesa".

O ex-árbitro e videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, considera que o apelo do Benfica não só é inviável e desprestigiante para a Liga portuguesa, como "é mais um discurso de competição que de factos".