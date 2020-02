APAF pede "dirigentes estrangeiros" e Vieira fala em hipocrisia

Luciano Gonçalves, presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, pede "dirigentes estrangeiros", depois do Benfica ter pedido árbitros estrangeiros, na sequência da arbitragem de Artur Soares Dias no clássico contra o FC Porto, no Estádio do Dragão.

"No regulamento existe essa possibilidade, mas se calhar faria sentido também se trouxéssemos dirigentes do estrangeiro para os nossos clubes. Temos é de mudar mentalidades e trazer do estrangeiro os bons comportamentos. Temos dos melhores árbitros da Europa. Pedir que venham estrangeiros arbitrar os nossos jogos só porque alguém está a pedir não faz qualquer sentido e é completamente descabido", disse, à "SIC".

Entretanto, Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, acusa Luciano Gonçalves de hipocrisia, depois de ter falado com o presidente do órgão.

"Ontem mandei uma mensagem ao presidente da APAF. Sei a mensagem que lhe mandei, uma mensagem bastante construtiva e sei a mensagem que ele me enviou. Eu ao ler o que ele há momentos disse, dá-me vontade. Logicamente que eu não lhes vou mostrar as minhas mensagens, mas desafio-o a publicar a minha mensagem e a resposta que ele me deu. Para vocês verem até onde chega a hipocrisia das pessoas no futebol. Quando ele disse que quer dirigentes estrangeiros, não deve estar a dirigir-se a mim, porque o meu passado no futebol está bem visível no Alverca e está bem visível no Benfica", atirou.