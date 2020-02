André Almeida falha jogo contra o Famalicão

André Alemida continua lesionado, assim como Gabriel, e falham a convocatória do Benfica para o jogo em Famalicão, para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.

O lateral-direito lesionou-se durante o clássico contra o FC Porto, não terminou o jogo e está a contas com uma lesão traumática no tornozelo direito, segundo informou o clube na atualização do boletim clínico.

Gabriel, com uma patologia ocular, e Jardel, com uma rotura do ligamento lateral interno do joelho direito, também continuam de fora.

Para o lugar de André Alemida, Bruno Lage chama Nuno Tavares, que pode atuar como lateral direito ou esquerdo, e que é a única novidade em relação aos convocados para o jogo contra o FC Porto.

Os convocados:

Guarda-Redes: Ivan Zlobin e Odysseas;

Defesas: Tomás Tavares, Nuno Tavares, Ferro, Rúben Dias e Grimaldo;

Médios: Chiquinho, Pizzi, Cervi, Julian Weigl, Taarabt, Florentino, Samaris e Rafa;

Avançados: Vinícius, Dyego Sousa, Seferovic e Jota