Amaral: "Uma batalha não quer dizer nada sobre a guerra"

Amaral, antigo avançado do Benfica, acredita que o clube perdeu uma "batalha" e não uma "guerra", diante do FC Porto, no Dragão. Da mesma forma que a vantagem não deve servir de almofada para o título.



"É uma vantagem que deixa a equipa confiante, e com uma distância que tem algum significado, mas ainda faltam muitos jogos para o campeonato acabar. O Benfica tem de ir jogo a jogo e não pensar que estes pontos podem decidir o campeonato. Os jogos são batalhas durante uma guerra que dura a época inteira. O Benfica tem uma boa estrutura e uma bela equipa, pelo que uma batalha não quer dizer nada sobre a guerra", começa por dizer Amaral, em entrevista a Bola Branca.

Ainda assim, o antigo avançado do Benfica reconhece que é sempre melhor competir a seguir a um triunfo que após uma derrota. Ao contrário do que fará o Benfica, em Famalicão, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal:

"Trabalhar, e jogar, sobre vitórias é sempre diferente de trabalhar sobre derrotas. Há sempre alguma mágoa e algum descontentamento da equipa pelo resultado anterior. Contudo, estamos a falar de competições diferentes. É um jogo decisivo e o Benfica não perdendo já está na final da Taça. O Benfica, dentro daquilo que sabemos que tem no seu plantel, tem a final perfeitamente ao seu alcance."



Famalicão diferente da equipa dos anos 90



Depois do 3-2 favorável ao Benfica na primeira mão das meias-finais, na semana passada, as duas equipas decidem a eliminatória no Minho.

A última vez que as equipas estiveram frente a frente para a "prova rainha" foi em 1994/95, nos "oitavos", com o Benfica a apurar-se, ao vencer, por 3-1, na Luz. Amaral entrou aos 45 minutos em campo. Tantos anos depois, o ex-avançado adverte, em Bola Branca, que estamos perante um conjunto famalicense diferente daquele que havia na década de 90.



"Lembro-me perfeitamente de termos apanhado a equipa do Famalicão para a Taça de Portugal. Claro que estamos a falar de algo que aconteceu há 16 anos e as coisas são totalmente diferentes hoje. O Famalicão tem uma equipa com grandes valores e joga em casa. É uma equipa bem estrutura e tem jogadores com qualidade e já demonstrou isso em vários jogos, sobretudo em jogos grandes, onde a equipa até parece que se concentra mais nos seus objetivos", termina.