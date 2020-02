O Sporting repudia “mais um episódio de violência ocorrido nas instalações de Alvalade”.

O clube confirma que “Miguel Afonso, vogal da direção do Sporting Clube de Portugal, foi agredido ao pontapé por pessoas identificadas com adereços da Juventude Leonina”.

Igualmente, a filha do dirigente foi “cuspida e insultada”. Também “Filipe Osório de Castro, vice-presidente do Sporting, foi alvo de insultos e tentativa de agressão”, acrescenta o comunicado.

O clube garante que, “perante as agressões, a violência, as ameaças e os insultos, o Sporting não irá ceder”.

“Tomaremos as medidas necessárias e defenderemos os sócios, as famílias e todos aqueles que, sob o signo do Leão, vivem e apoiam sempre o seu clube”, acrescenta.

Leia comunicado na integra.

“O Sporting repudiar mais um episódio de violência ocorrido nas instalações de Alvalade. Esta tarde, depois da vitória da equipa de futsal frente ao SL Benfica, e quando fazia o corredor de acesso aos elevadores, já dentro do Estádio de Alvalade, Miguel Afonso, vogal da direção do Sporting Clube de Portugal, foi agredido ao pontapé por pessoas identificadas com adereços da Juventude Leonina. A filha adolescente, que o acompanhava, foi cuspida e insultada. Também Filipe Osório de Castro, vice-presidente do Sporting, foi alvo de insultos e tentativa de agressão. Os episódios cobardes e lamentáveis ainda se repetiram com um Assistente de Recinto Desportivo que foi alvo de agressões.

Numa altura que ainda decorre o julgamento de Alcochete e que o Sporting Clube de Portugal tenta ultrapassar os momentos extremamente violentos e traumáticos a que foi sujeito é, mais uma vez, atacado. Desta vez, até uma menor é insultada, cuspida, humilhada.

Perante as agressões, a violência, as ameaças e os insultos o Sporting não irá ceder. Isto não é o Sporting. Tomaremos as medidas necessárias e defenderemos os sócios, as famílias e todos aqueles que, sob o signo do Leão, vivem e apoiam sempre o seu clube, com os valores que fazem parte do ADN do Sporting Clube de Portugal.”