​Rui Rio quer “rever o sistema político” e fazer “reforma alargada da justiça”

“Rever o sistema político” e fazer uma “reforma alargada da justiça” são as prioridades de Rui Rio, que está disponível para encontrar pontos de entendimento com os outros partidos nestas matérias. “Rever o sistema político e fazer uma reforma na justiça é reforçar os alicerces do regime. Não o fazer, será permitir que esses mesmos alicerces se continuem a enfraquecer”, disse o presidente do PSD no discurso com que encerrou o 38 º Congresso, que decorreu este fim-de-semana em Viana do Castelo.

Rio começou por dizer que é preciso que os partidos ouçam mais a sociedade, fez um longo diagnóstico de vários setores, da saúde ao ambiente, passando pela economia, sem nunca apresentar qualquer proposta concreta ou anunciar qualquer iniciativa. E concluiu a defender como “prementes” a reforma da politica e da justiça para ultrapassar “o desgaste e a descredibilização” destes dois sistemas. “Repensar a forma de eleger os deputados e os executivos municipais, limitar o número de mandatos no Parlamento tal como já hoje acontece nas autarquias locais, reduzir moderadamente o número de deputados, alterar a composição da comissão de Ética da Assembleia da República de molde a evitar os conflitos de interesses e revistar a lei dos partidos são tudo matérias que a credibilização e a eficácia da democracia há muito reclamam e que os partidos não têm sido capazes de resolver”, afirmou Rui Rio, recuperando algumas das ideias que há muito defende como a redução do núero de deputados. “Impõe-se uma reforma consciente e séria, fugindo à habitual demagogia que parte, logo de inicio, do principio de que quem está na política é, por definição, suspeito do que possa haver de pior”, continuou Rio que também considera “premente” uma reforma alargada da justiça porque “a confiança que os portugueses depositam no seu sistema judicial está muito aquém do necessário”.

Rio apontou vários problemas que encontra no sistema judicial, como as investigações que se “arrastam penosamente sem que os prevaricadores sejam punidos”, a “incapacidade técnica” lidar com os processos mais complexos ou “a arrogância no comportamento” de muitos agentes do sistema. E mostrou que continua a não aceitar a mudança no estatuto remuneratório dos juízes. “O recente aumento dos vencimentos dos magistrados, constituiu um momento em que a justiça cavou um pouco mais o fosso que a separa do povo” e foi “um dos momentos em que o atual governo mostrou que não tem grande problema em ser fraco com os fortes e forte com os fracos”, acusou o líder do PSD. “Impõe-se, por tudo isto, uma reforma alargada da justiça”, continuou, manifestando a disponibilidade do PSD para “encontrar pontos de entendimento com os outros partidos e com a sociedade em geral, com o firme propósito de que o país e o regime possam ser dotados destas duas importantes reformas”. Não apresentou, contudo, nenhum calendário ou proposta concreta.