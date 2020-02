PAN destaca “capacidade de diálogo” manifestada por Rio com outros partidos

A dirigente do PAN Sandra Pimenta destacou, este domongo, a "capacidade de diálogo" com os partidos políticos manifestada pelo presidente do PSD no discurso de encerramento do 38.º congresso do partido, em Viana do Castelo.

"A parte que, se calhar, será mais interessante, é a de ter capacidade de diálogo com os outros partidos. É sempre bom também para o PAN, como é óbvio. É sempre bom ouvir isso. Vamos ver agora em que é isso resultará", afirmou Sandra Pimenta, em declarações à agência Lusa, no final do discurso de Rui Rio.

Na intervenção de 50 minutos, o líder reeleito reforçou o entendimento de que o PSD serve o país tanto no Governo, como na oposição.

"É por isso que o PSD esteve e continuará a estar disponível para encontrar pontos de entendimento com outros partidos e com a sociedade em geral", afirmou, depois de se ter referido em concreto à necessidade de duas reformas de regime, nas áreas do sistema político e da justiça.

Para Sandra Pimenta, o discurso de Rio no final do congresso de Viana do Castelo não surpreendeu.

"É um bocadinho o que se estava à espera. No fundo, a pedir um bocadinho de união dentro do partido e a dar a ideia do que vai querer, nomeadamente para o país e do que o seu partido deve querer", acrescentou.

O 38.º Congresso do PSD terminou cerca das 14:30 após três dias de trabalhos.