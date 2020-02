Judo. Medalha de bronze para Rochele Nunes

A judoca Rochele Nunes conquistou a medalha de bronze na categoria de +78 kg do Grand Slam de Paris de judo. É a única medalha lusa no torneio.

A luso-brasileira bateu, no combate pelo terceiro lugar, a tunisina Nihel Cheikh Rouhou, por 'ippon', depois de ambas já terem marcado um 'waza ari', no sexto combate do dia.

Antes, começou por vencer a cazaque Kamila Berlikash, na estreia, a que se seguiu a francesa Anne Fatoumata Bairo, a porto-riquenha Melissa Mojica e a argelina Sonia Asselah, em três combates decididos por 'ippon'.

Nas meias-finais, defrontou a bielorrussa Maryna Slutskaya, que a derrotou ao fim de 2.34 minutos, caindo para o combate pelo bronze, no qual recolheu a única medalha da participação portuguesa na prova de Paris.

Para Rochele Nunes, esta é a quinta medalha de bronze a título individual desde que passou a representar Portugal e deixou o Brasil, depois do Grande Prémio de Telavive, o Grand Slam de Ecaterimburgo, o Grande Prémio de Tbilissi e o Grand Slam de Brasília, a que se soma uma medalha de prata nos Jogos Europeus do mesmo ano por equipas.

Antes, dois outros judocas falharam o bronze na repescagem, após terem atingido as meias-finais, casos de Bárbara Timo (-70 kg) e Anri Egutidze (-81 kg), que acabaram por se classificar em quinto lugar.

A judoca começou por bater a alemã Alina Boehm por 'ippon', a holandesa Sanne van Dijke com um 'waza ari', a espanhola Maria Bernabéu por 'ippon' e a sueca Anna Bernholm com 'waza ari', num combate de quase oito minutos.

Depois de perder, nas meias finais, com a japonesa Yoko Ono ('ippon'), a luta pelo bronze 'sorriu' à britânica Gemma Howell, que aplicou um 'ippon' para vencer o combate.

Já Egutidze, registou três triunfos por 'ippon' para chegar às meias-finais: frente a Robin Pacek (Suécia), Etienne Briand (Canadá) e Kamoliddin Rasulov (Uzbequistão), antes de perder também por 'ippon' frente ao belga Matthias Casse, já nas 'meias'.

Frente ao canadiano Antoine Valois-Fortier, o português tentou chegar à medalha ao longo de 6.31 minutos, mas acabou por ceder 'ippon' ao adversário.

Campeão do mundo de -100 kg em 2019, recaíam sobre Jorge Fonseca expectativas altas para a prova parisiense, mas o luso só disputou dois combates, vencendo o primeiro, frente a Adnan Khankan, da equipa de refugiados da Federação Internacional de Judo, por 'ippon'.

Mais tarde, frente ao russo Arman Adamian, o português acabou derrotado em 1.56 minutos, também por 'ippon', ficando arredado da competição.

Yahima Ramírez ficou pelo caminho nas eliminatórias de -78 kg, ao perder com a russa Antonina Shmeleva, por 'ippon', já depois de vencer, pelo mesmo modo, Shu Huei Hsu Wang, de Taiwan, na estreia.

No sábado, apenas Telma Monteiro chegou às meias-finais, e por isso pôde disputar medalhas, mas uma desclassificação no combate com Sumiya Dorjsuren, da Mongólia, por um gesto involuntário que poderia magoar a oponente, impediu-a de disputar, depois, o combate pela medalha de bronze, uma decisão que a portuguesa já criticou.