Benfica qualifica-se para final four da liga dos campeões

A equipa de hóquei em patins feminino do Benfica empatou 2-2 em casa do Voltregá e qualificou-se para a final four da Taça Europeia.

O jogo teve um final emocionante, com dois golos nos últimos segundos, um para cada lado.

As encarnadas marcaram primeiro, por Maca Ramos, mas as espanholas deram a volta ao marcador. O segundo golo das campeãs portuguesas foi de Marlene Sousa, no último segundo.

Na sexta e última jornada, o Benfica recebe as jogadoras do CP Manlleu.

GRUPO A

5ª Jornada

Noisy Le Grand (França) 0-8 Manlleu (Espanha)

Voltregà (Espanha) 2-2 Benfica

Classificação

1 - Manlleu (32-4) 13 pontos

2 - Benfica (42-8) 10

3 - Voltregà (21-12) 5

4 - Noisy Le Grand (1-72) 0



6ª Jornada 29FEV



Benfica - Manlleu (Espanha)

Noisy Le Grand (França) - Voltregà (Espanha)