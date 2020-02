O Rio Ave goleou, fora, o D. Aves, por 4-0, em partida da jornada 20 da I Liga.

Os golos dos vilacondenses foram apontados por Taremi, Tarantini e Diego Lopes, mais um autogolo de Bruno Morais.

Com este triunfo, o Rio Ave é agora quinto classificado, com 32 pontos. Já o D. Aves mantém a lanterna-vermelha, com 12 pontos.

Veja o resumo da partida.