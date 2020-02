Resultados:

Oliveirense 5–0 Benfica B

Vilafranquense 1–0 Sp. Covilhã

D. Chaves 1–2 Académica

FC Porto B 1–1 Farense

Estoril 4–1 Casa Pia

Mafra 1–1 Nacional

Académico 0–1 Feirense

Cova da Piedade 2–2 Penafiel

Leixões 1–0 Varzim

Na classificação, o Nacional soma 40 pontos, contra 38 do Farense, 35 do Mafra e 34 do Estoril. Nos lugares de descida continuam Casa Pia (10) e Cova da Piedade (13).