Inter vence dérbi e cola-se à Juventus

O Inter de Milão ganhou ao AC Milan, após reviravolta, por 4-2, em partida da jornada 23 da liga italiana.

Os rossoneri estiveram a vencer por 2-0 com golos de Ante Rebic e Ibrahimovic.

No entanto, na segunda parte, a cavalgada do Inter permitiu virar o jogo, com quatro golos. Brozovic, Vecino, De Vrij e Lukaku foram os autores dos tentos.

Com este triunfo, o Inter colou-se à Juventus na liderança da Série A, com 54 pontos. Já o Milan, onde atua o português Rafael Leão, é 10.º, com 32.