O Flamengo venceu o Madureira por 2-0, em jogo da sexta jornada do campeonato estadual do Rio de Janeiro.

Os golos da “nação rubro negra” foram apontados por Gabriel Barbosa e Pedro.

É a segunda vitória do Fla em dois jogos desde que começou a jogar com os jogadores da equipa principal.

Com este triunfo, o Flamengo subiu ao segundo lugar do Grupo A, com 13 pontos, e carimbou passaporte para as meias-finais da Taça Guanabara.