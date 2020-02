Chuva de golos em partida que o FC Porto observou

O Bayer Leverkusen venceu o Borussia Dortmund por 4-3 em partida da jornada 21 da liga alemã.

Os golos dos “farmacêuticos” foram apontados por Volland (2) e Bailey (2).

Já o Borussia Dortmund marcou três, mas nenhum pelo avançado do momento (pela primeira vez desde que chegou à Alemanha, o norueguês Haaland não faturou). Os tentos dos “amarelos” foram apontados por Hummels, Emre Can e o português Raphael Guerreiro.

Com este triunfo, o Borussia Dortmund mantém os 39 pontos na Bundesliga e pode perder o quarto lugar. Já o Leverkusen é quinto, com 37 pontos.

Este domingo defrontam-se os dois primeiros classificados do campeonato: o Bayern Munique recebe o RB Leipzig, a partir das 17h00.

O Bayer é o adversário do FC Porto na Liga Europa. A primeira mão, a 20 de fevereiro é na Alemanha, e a segunda no Dragão, a 27 do mesmo mês.