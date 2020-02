Sacerdote português nomeado vice-postulador da Causa de Beatificação de cardeal do Vietname

A Causa de Beatificação e Canonização do Venerável cardeal vietnamita Francisco Xavier Van Thuan informa que foi nomeado como vice-postulador o padre Marco Luís, membro do presbitério da Diocese de Setúbal é pároco de Almada.

Um comunicado enviado à Agência ECCLESIA informa que o padre Marco Luís vai ter “como principal desafio a dinamização espiritual” de uma figura de dimensão mundial “promovida pelo Vaticano, através do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, faltando apenas o milagre para a sua beatificação”.

A equipa da vice postulação assinala que o cardeal Francisco Xavier Van Thuan “é um apelo à esperança que teve como lema e tão bem expressou com a sua vida”, foi declarado Venerável pelo Papa Francisco, em maio de 2017, enquanto o processo para beatificação foi aberto em Roma, em 2010.

O padre Marco Luís “conheceu a figura e as obras” do cardeal vietnamita em 2002, o ano em que D. Francisco Xavier Van Thuan morreu, após sofrer um tumor (16 de setembro, clínica Pio XI, Roma).

O sacerdote da Diocese de Setúbal participou “na tradução para português” de publicações do cardeal Francisco Xavier Van Thuan, como ‘A alegria de viver a fé’ com a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS), e ‘Os dez A para recordar na vida’, com a editora Paulinas, entre outros e publicou a novena, em várias línguas, ‘“Rezar com o Cardeal da esperança’, com “nove dimensões da sua vida que podem ajudar a viver na caridade e esperança”, com a AIS.

O comunicado da Causa de Beatificação e Canonização do Venerável cardeal informa que Van Thuan nasceu a 17 de abril de 1928, no Vietname, foi ordenado sacerdote em 1953, e foi reitor do seminário menor e vigário-geral na Diocese de Huế.

Bispo desde 24 de junho de 1967, foi nomeado pelo Papa Paulo VI, arcebispo coadjutor de Saigão, 23 de abril de 1975; A 15 de agosto foi preso e esteve na prisão durante 13 anos, foi libertado a 21 de novembro de 1988; Foi expulso do seu país e, em Roma, foi vice-presidente e presidente do Conselho Pontifício Justiça e Paz, de 1994 a 2002.

Na mensagem para o 52.º Dia Mundial da Paz, em 2018, o Papa Francisco recordou as «bem-aventuranças do político» e explica que foram “propostas por uma testemunha fiel do Evangelho, o cardeal vietnamita Francisco Xavier Nguyen Van Thuan”.

A beatificação representa, na Igreja Católica, a confirmação, por parte da Igreja, que um fiel católico é digno de culto diocesano e pode ser dado aos fiéis como intercessor, enquanto que a canonização e reconhecimento de santidade abre ao culto universal e o novo santo é apresentado como modelo de vida.