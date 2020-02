Conceição foca no título. "Estamos na luta e acreditamos"

Sérgio Conceição acredita na conquista do título. O FC Porto venceu por 3-2 o Benfica e reduziu para quatro pontos de distância para os encarnados.

"Acreditamos sempre. São mais três pontos, mas não interessa ganhar este se no próximo não conseguirmos dar uma resposta positiva e trazer os três pontos de Guimarães. Estamos na luta e acreditamos. Os jogadores provam e demonstram isso", disse, à Sport TV.

O técnico faz um balanço positivo do jogo, entre duas equipas que quiserem lutar pelos três pontos e com várias alterações táticas durante a partida.

"Foi um grandíssimo jogo, com intensidade e duas equipas a querer ganhar e com grandes jogadores em campo. No decorrer do jogo, os treinadores tentaram fazer algo para trazer alguma coisa à equipa que fosse positivo. Teve todos os ingredientes de um grande espetáculo", acrescenta.

Sérgio explicou a estratégia da equipa e lamentou que o Benfica tivesse conseguido marcar no primeiro lance de perigo que criou em cada uma das partes do encontro.

"Preparei para sermos pressionantes de forma organizada. Coletivamente tínhamos de ser fortes e anular a fase de construção. Fomos superiores nos duelos, e em função desses momentos conseguimos depois explorar as fragilidades do Benfica. Tivemos várias oportunidades, sofremos na primeira vez que foram à nossa baliza nas duas partes, com mérito deles. Não fez com que a equipa baixasse o ritmo e parabéns aos meus jogadores", diz.