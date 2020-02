Hugo Soares: “É hora de deixarmos de ser socialistas de segunda”

Tudo menos conciliador, o ex-líder parlamentar do PSD Hugo Soares subiu ao palco do congresso de Viana do Castelo assumindo-se como o primeiro apoiante de Luís Montenegro abertamente crítico da direção de Rui Rio.

“É hora de deixarmos de ser socialistas de segunda”, disse Hugo Soares, pedido ao líder social-democrata que escolha António Costa como seu adversário.

Hugo Soares começou por referir-se ao discurso de Rio na abertura do congresso, lembrando a afirmação do líder de que os dois maiores partidos saíram reforçados das ultimas eleições legislativas. “Dizia o presidente do PSD que, nas ultimas eleições legislativas, os dois maiores partidos saíram reforçados, O PSD perdeu eleitores, o PSD perdeu deputados, o PSD perdeu eleições. O PSD saiu reforçado onde?”, questionou.

"O PSD não é o PCP", acrescentou o antigo líder parlamentar, para diz que o partido não canta vitória quando sofre "derrotas copiosas".

“É hora de deixarmos de ser socialistas de segunda. Nós não somos socialistas, nós somos sociais-democratas”, afirmou Soares, que foi assobiado durante o seu discurso.

“Quer aplausos quer assobios são sempre música para os meus ouvidos”, reagiu Soares, terminando apelando a Rui Rio para que faça de António Costa o seu adversário, e não os militantes do PSD.