Ex-diretor de campanha de Marcelo desafia Rio a tomar posição sobre Presidenciais

O ex-diretor de campanha de Marcelo, Pedro Duarte, desafia Rui Rio a tomar posição sobre Presidenciais.

O tema tem passado ao lado do congresso do PSD, mas o fim de semana fica marcado pelo anúncio da candidatura de André Ventura às eleições de 2021.

Ventura "é um ex-militante do PSD", lembra o ex diretor de campanha de Marcelo Rebelo de Sousa em 2016, e o PSD não deve deixar espaço para "silêncios que podem ser mal interpretados".

Pedro Duarte lança, por isso, o desafio: "É importante sinalizar a posição de princípio do PSD quanto às eleições presidenciais".

"Não será uma surpresa para ninguém", continua, mas seria bom que o PSD afirmasse claramente que, no caso de uma recandidatura de Marcelo, "não hesitará nem um segundo no apoio a essa candidatura".

O líder do PSD pode aproveitar o discurso de domingo, no encerramento do 38.º congresso, que decorre em Viana do Castelo, para resolver um assunto que, para o antigo líder da JSD, pode tornar-se problemático nos próximos meses, caso o PSD mantenha uma posição de silêncio.