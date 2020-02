Coronavírus. Ministra da Agricultura lamenta má interpretação das suas declarações

A ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque, lamentou este sábado que as suas declarações sobre o novo coronavírus detetado na China tenham sido mal interpretadas, garantindo que não se quis aproveitar de um “flagelo mundial”.

Em declarações aos jornalistas no final de uma visita à Feira do Pastor e do Queijo de Penalva do Castelo, Maria do Céu Albuquerque esclareceu que quis dizer que os mercados asiáticos “são muito exigentes do ponto de vista da segurança alimentar”, mas os produtos portugueses, “pela sua alta qualidade e pelos padrões que têm de cumprir, estão neste momento no mercado global e também já no mercado asiático”.