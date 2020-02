Congresso do PSD. Só há duas mudanças na direção de Rui Rio

O líder do PSD apresentou as suas listas aos órgãos nacionais do partido e as principais alterações são a saída de Elina Fraga e José Manuel Bolieiro das vice-presidências e as entradas de André Coelho Lima e Isaura Morais. As escolhas foram anunciadas por Rui Rio no palco do Congresso do PSD, que decorre em Viana do Castelo.

Elina Fraga, ex-bastonária da Ordem dos Advogados, tinha sido a mais polémica novidade da direção de Rui Rio há dois anos. Apupada logo no congresso em que foi eleita, acabou por quase não ter visibilidade na direção social-democrata. Agora é substituída por Isaura Morais, que era presidente da Câmara de Rio Maior e liderou a lista do PSD por Santarém nas eleições de outubro.

José Manuel Bolieiro, presidente do PSD Açores, também sai da direção da comissão política e passa a vice-presidente da Mesa do Congresso, que continuará a ser liderada por Paulo Mota Pinto. Para a vice-presidência que fica livre com a sua saída vai André Coelho Lima, que nesta legislatura se estreia como deputado.

Coelho Lima já fazia parte da comissão política do PSD e foi a voz escolhida por Rui Rio para comentar a mensagem de Natal de António Costa em 2018. Era um dos nomes falados nos bastidores do PSD para líder da bancada parlamentar - função que tem sido assumida por Rui Rio - , mas a sua escolha para uma das vice-presidências exclui essa hipótese. O presidente do partido terá achado demasiado arriscado coloca a liderar a bancada alguém com tão pouca experiência parlamentar, pelo que o lugar deverá ser preenchido por Adão Silva.

Quem já esteve nesse lugar de líder parlamentar foi Fernando Negrão, que assegurou as funções depois da primeira eleição de Rui Rio, em Fevereiro de 2018, e até ao fim da legislatura. Agora, é a escolha do líder social-democrata para liderar a sua lista ao conselho de jurisdição do partido. Como numero dois tem Pedro Roseta.

Já para o conselho nacional, o principal órgão do partido entre congressos, a lista da direção é liderada por Paulo Rangel e tem Arlindo Cunha como numero dois.

Na apresentação das listas, Rui Rio disse que escolher nomes é sempre uma “tarefa impossível” e agradeceu a todos os que vão terminar funções. “Aqueles que hoje saem amanhã podem entrar outras vez”, afirmou.