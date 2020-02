André Ventura anuncia candidatura à Presidência da República

O deputado do Chega André Ventura anuncia que é candidato à Presidência da República, nas eleições que vão decorrer em 2021. "Tomei a decisão pessoal de ser candidato presidencial", diz Ventura num vídeo que está a ser divulgado pela TVI24.

"Não podemos aceitar o que está a acontecer em Portugal. Um Presidente que fica em silêncio até perante as recentes notícias que todos ouvimos em relação ao Ministério Público e às investigações a políticos, que fica em silêncio sobre Tancos, sobre a grande corrupção, sobre a impunidade, sobre os polícia, sobre tantos assuntos que são caros ao Chega", justifica o deputado.

O deputado reconhece que o desafio eleitoral é difícil, mas acrescenta que "mais do que ganhar interessa-nos que os portugueses fiquem a saber o quão mal está o seu sistema político. o seu sistema democrático, o seu sistema social".

Nesta mensagem Ventura esclarece que não vai suspender o seu mandato como deputado.

A terminar a mensagem, Ventura renova críticas ao atual Presidente da República. "Marcelo Rebelo se Sousa é a face deste sistema. Nasceu no sistema, cresceu com o sistema e defende o sistema. Nós somos precisamente o oposto. Podemos não ganhar, mas vamos travar uma luta com grande dignidade", remata.