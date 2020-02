“A vida é tudo, haja responsabilidade!”. Militantes do PSD pedem cuidado no debate da eutanásia

“A vida é tudo, haja responsabilidade!” – o apelo foi feito pela congressista Bárbara Barreiros no Congresso do PSD a propósito da legalização da eutanásia. Bárbara Barreiros e Humberto Domingues, também congressista e enfermeiro, subiram ao palco do Centro Cultural de Viana do Castelo para pedir ao PSD calma e cuidado neste processo.

“Este é um assunto delicado, precisa de ser discutido, apreciado e amadurecido na sociedade portuguesa”, disse Humberto Domingues, apelando ao presidente do partido e do grupo parlamentar, assim como a todos os deputados.

“Permitam-me com humildade pedir: cuidado! Não pode haver precipitação e amadurecer este tema fraturante da sociedade portuguesa para não embarcarmos em pressas em derraparmos em cascas de banana”, prosseguiu o enfermeiro, que fez um discurso em defesa do Serviço Nacional de Saúde.