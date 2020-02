Eutanásia. Petição pede referendo caso o Parlamento aprove a lei

A Federação Portuguesa pela Vida (FPV) inicia este fim-de-semana uma campanha de recolha de assinaturas a favor de um referendo sobre a eutanásia.

Entre os mandatários estão o antigo Presidente da República Ramalho Eanes, a antiga presidente do PSD Manuela Ferreira Leite, o politólogo Jaime Nogueira Pinto, a ex-deputada do CDS-PP Isabel Garliça Neto, o presidente da Cáritas, Eugénio Fonseca, ou o antigo bastonário da Ordem dos Médicos Germano de Sousa.

O coordenador da Plataforma "Caminhada Pela Vida", José Seabra Duque, diz que esta iniciativa “visa recolher 60 mil assinaturas para pedir à Assembleia da República um referendo para que possamos rejeitar a lei da eutanásia”.

“Este fim-de-semana será a primeira recolha, que se realizará de norte a sul do país, porque temos até à votação final global para recolher as 60 mil assinaturas”, acrescenta.

O debate e votação das quatro propostas de lei sobre eutanásia que estão atualmente no Parlamento decorre no dia 20 de fevereiro e, de acordo com a composição do hemiciclo, espera-se que pelo menos uma seja aprovada. A votação final global será depois agendada, mas dificilmente se realizará antes de abril.